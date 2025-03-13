Крыша теплоэлектроцентрали загорелась на северо-западе Москвы в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Очевидцы наблюдают черный дым. Пока что пожару присвоили первый, самый низкий, ранг. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, также неизвестно. На место выехали экстренные службы.
UPD: в столичном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел при ремонте административного здания, которое в это время не работало. На работу ТЭЦ происшествие никак не повлияло.
«Медицинские машины все подъехали, скорые, гаишники, перегородили дорогу. Занимаются, тушат, но пока пожар продолжается. <…> Вроде никого не выносят», — рассказал 360.ru очевидец происшествия по имени Вячеслав.
Ранее в Москве произошел крупный пожар на Электрозаводе. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания спасли около 90 человек, еще 120 вышли сами до прибытия экстренных служб. В больницу отправили пятерых пострадавших.
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