Крыша теплоэлектроцентрали загорелась на северо-западе Москвы в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Очевидцы наблюдают черный дым. Пока что пожару присвоили первый, самый низкий, ранг. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, также неизвестно. На место выехали экстренные службы.

UPD: в столичном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел при ремонте административного здания, которое в это время не работало. На работу ТЭЦ происшествие никак не повлияло.