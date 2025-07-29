Крыша офисного здания загорелась в Петербурге

Крыша здания загорелась на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Возгорание произошло на кровле», — указали в сообщении.

Сотрудники МЧС работают на месте ЧП. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, как сообщила «Фонтанка», пожар вспыхнул в здании, где расположены офисы. Они отметили, что всех находившихся в помещении людей оперативно эвакуировали.

По предварительным данным, пламя охватило крышу двухэтажного здания «Андреевского двора», построенного в XVIII веке.

Днем 29 июля в строящейся многоэтажке на улице Большой Академической в Москве ликвидировали пожар. С верхних этажей здания спасли 20 рабочих. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.