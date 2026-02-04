Крыша многоквартирного дома частично обрушилась в Башкирии

В многоквартирном доме в селе Кушнаренково произошло крупное ЧП: частично обрушилась крыша здания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

«По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по улице Горной в селе Кушнаренково», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Из-за случившегося в доме временно приостановили подачу газоснабжения. Для эвакуированных местных жителей подготовили пункты временного размещения в детском лагере.

На месте работают правоохранители. Они установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Краснодаре в автомастерской взорвался газовый баллон. В результате происшествия в здании обрушилась кровля, травмы получили четыре человека.