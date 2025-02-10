Кафе загорелось на востоке Москвы

Пожар охватил кровлю здания, где, предположительно, расположено кафе, в Сокольниках в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 17:17. По словам очевидцев, клубы дыма видни с крыши одноэтажного здания. Других подробностей не приводилось.

По данным МЧС, на улице 1-й Лучевой просек загорелось одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара составила около 100 квадратов. На месте ЧП работают 32 спасателя и девять единиц техники.

Ранее пожар случился в восьмиэтажном доме на улице Вавилова на юго-западе Москвы. В результате пострадали пять человек, среди них один ребенок. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.