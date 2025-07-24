Крыша Генпрокуратуры загорелась в Москве

Крыша загорелась в здании Генеральной прокуратуры России на Петровке в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Эвакуация проведена», — добавил он.

На место выехали экстренные службы. Другие подробности произошедшего уточняются.

Накануне на стройплощадке в Раменках загорелся силовой кабель на протяжении одного погонного метра. Экстренным службам, прибывшим на место происшествия, пришлось ждать отключения электроэнергии.

По словам очевидцев, стройка уже горела чуть меньше месяца назад. Тогда пожарные не спешили тушить пламя — дым заволок всю Москву-реку, а канатную дорогу закрыли.