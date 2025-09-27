Крыса откусила часть уха у двухлетнего ребенка во Франции

Во французском городе Гавре крупная крыса напала на двухлетнего ребенка в кровати, ранила его и отгрызла часть уха. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Огромный грызун изувечил ребенка, когда тот лежал в своей кровати, застыв от страха, 21 сентября. Когда родители его обнаружили, он был весь в крови и крысином помете. Мальчика доставили в больницу с серьезными травмами уха, лица и руки.

«Я бы не пожелала своему злейшему врагу найти своего ребенка в том же состоянии, в котором я нашла своего», — заявила его мать, добавив, что у сына также были синяки, подбитые глаза и волдыри на руке.

Ребенок находится в критическом состоянии. Ему диагностировали серьезную инфекцию в области руки. Кроме того, врачи рассматривают возможность пересадки кожи или реконструкции уха.

Семья мальчика на время переселилась из муниципальной квартиры в отель. Местные жители пожаловались журналистам на засилье крыс в районе. По их словам, они бегают по террасам, некоторые заходят в квартиры, когда открываются двери. При этом владелец обветшавшего здания ничего не делает, чтобы исправить ситуацию.

На засилье крыс жалуются жители США и Великобритании, а журналисты уже окрестили происходящее как «крысогеддон».