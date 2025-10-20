Круживший над Петербургом самолет выкатился за посадочную полосу при приземлении

Над Санкт-Петербургом кружил самолет, у которого после взлета не убрались стойки шасси. Подробности рассказал телеканал РЕН ТВ .

ЧП произошло на рейсе Санкт-Петербург — Баку «Азербайджанских авиалиний». Борт кружил над городом, вырабатывая топливо для безопасной посадки. На земле самолет ожидала аварийно-спасательная бригада.

При приземлении аварийный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Телеканал опубликовал кадры, на которых специальные службы спешат к приземлившемуся воздушному судну. Пассажиры и члены экипажа приземлившегося самолета не пострадали.

Администрация Пулково сообщила, что аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы из-за ЧП на ВПП.

Ранее пассажирский самолет Superjet, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Тель-Авив, совершил экстренную посадку вскоре после взлета. У лайнера треснуло лобовое стекло, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.