Крупный сбой произошел на Сокольнической линии метро Москвы утром 1 октября

На Сокольнической линии утром случился сбой. На одной из станций пассажиры ждали поезд полчаса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

«Сегодня утром произошел сбой на красной ветке метро. По словам пассажиров, им пришлось полчаса ждать отправления со станции „Саларьево“ в сторону центра, а очередь людей на посадку начиналась еще от турникетов», — уточнили авторы публикации.

Причина неполадки пока не известна. Подробности выясняются.

Ранее сбой произошел на оранжевой ветке метро Петербурга. Из-за технической неполадки поезда высаживали пассажиров, а станцию метро «Ладожская» временно закрывали на вход и выход.

Пассажиры пожаловались на заторы на «Площади Александра Невского», «Проспекте Большевиков» и «Лиговском проспекте».