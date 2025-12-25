Семь пожаров произошло в Пензенской области за сутки

За прошедшие сутки в Пензенской области зарегистрировано семь пожаров. Большинство возгораний произошло в жилых домах и квартирах, причинами которых стали несоблюдение требований противопожарной безопасности, написала «Пенза-пресс» .

Первым случаем стало возгорание на улице Советской в городе Спасске, где выгорело чердачное помещение. В деревне на улице Школьной произошел пожар в деревянном доме, площадь которого пострадала полностью. В обоих случаях предварительное заключение специалистов предполагает нарушения при установке и эксплуатации электрооборудования.

Огонь распространился и на жилые помещения многоквартирных зданий. На улице Быкова в городе Сердобске выгорела кухня в трехкомнатной квартире, а на улице Ульяновской в городе Пензе пострадали кухня и коридор. Причиной последнего случая, по предварительным данным, стало неправильное обращение с источниками огня.

Еще один инцидент зафиксирован в селе Наровчат, где загорелось чердачное помещение жилого дома. Причина указана та же — неисправности электропроводки.

В общей сложности в течение суток пожарные расчеты предотвратили распространение пламени и локализовали очаги возгорания, предотвратив человеческие жертвы и сведя ущерб к имуществу к минимуму.