Крупный пожар вспыхнул в поселке Дагомыс в Сочи, горит частный сектор

Крупный пожар произошел вечером 19 октября в поселке Дагомыс под Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю .

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 18:20. Загорелся частный дом на улице Ленинградской в Лазаревском районе. Когда первые расчеты прибыли на место, огонь уже охватил два домовладения площадью около 200 квадратных метров.

Позднее пламя перекинулось еще на один дом и автомобиль. В 19:14 пожар получил второй ранг сложности, площадь возгорания выросла до 350 квадратных метров. К 19:44 огонь удалось локализовать.

В тушении задействовали 69 человек и 21 единицу техники, из них от МЧС России — 43 спасателя и 12 машин. Работы на месте продолжаются, уточнили в ведомстве.

