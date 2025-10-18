Спасатели ликвидировали 19 пожаров за сутки в Ленобласти

Оперативные подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области успешно справились с 19 возгораниями в регионе. Статистику за 16 октября опубликовала gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, при тушении пожаров был спасен один человек. В мероприятиях задействовали 114 сотрудников и 28 единиц спецтехники.

Кроме того, подразделения реагировали на ДТП. За указанный период специалисты ликвидировали последствия четырех аварий.