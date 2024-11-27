Пожар в бане потушили в Ступине

Работники 269-й и 281-й пожарно-спасательных частей территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили пожар в бане в деревне Марьинское. Как сообщил начальник караула Сергей Куторга, поздно вечером женщина позвонила в Систему-112 и сообщила о возгорании. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

«По прибытию дежурных сил к месту происшествия обложенная кирпичом деревянно-брусовая баня на площади более двадцати квадратных метров горела открытым пламенем. Создалась угроза распространения огня на рядом стоящие жилой дом и гараж», — заключил Куторга.

Спасатели развернули рукавную линию, подали два ствола от пожарного автомобиля и обеспечили подачу воды. Благодаря их действиям огонь не перекинулся на соседние здания, а пожар был полностью ликвидирован к ночи. Никто не пострадал. В тушении участвовали 11 человек и две единицы техники.