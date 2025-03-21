Подмосковные спасатели помогли потушить пожар в селе Путилово

Сотрудники «Мособлпожспас» помогли потушить пожар на территории дачного участка в Пушкино. Огонь распространился на дом, бытовку и гараж.

Очевидцы сообщили о возгорании построек в селе Путилово. На место незамедлительно выехали пожарные, рассказал дежурный Алексей Финягин. Специалисты выяснили, что огонь распространился на дом, а также стоящие рядом бытовку и гараж. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

«Огнеборцы незамедлительно развернули рукавную линию и подали два ствола на тушение пожара и защиту соседних строений. Специалисты также организовали бесперебойный подвоз воды от пожарного гидранта, который находился в трех километрах от места возгорания. Благодаря слаженным действиям работников подразделений пожар был быстро потушен», — сказал дежурный.

В пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали 22 человека и спецтехника.