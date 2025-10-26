Водитель погиб при опрокидывании машины в кювет в Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло утром в пятницу, 23 октября, на 111-м километре автодороги Красные Баки — Варнавино — Белышево — Ветлуга. Об этом сообщило ИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 37-летний мужчина не справился с управлением при прохождении поворота. Его автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Предварительно, на момент ДТП мужчина был не пристегнут ремнем безопасности и управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося уточняются. По факту происшествия проводится проверка.