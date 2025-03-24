Крупный пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону мог вспыхнуть из-за короткого замыкания

Пожар в торговом центре на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону мог начаться из-за короткого замыкания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, на месте происшествия работают дознаватели.

Огонь охватил фасад здания ТЦ утром 24 марта. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению привлекли 100 сотрудников и 29 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что пожар перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома. Оттуда эвакуировали 15 человек. Возгорание ликвидировали на площади 800 квадратных метров. К месту пожара направили специалистов лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.