Появились кадры мощного пожара в выставочном центре «Каспий Экспо»

Пожар в выставочном центре «Каспий Экспо» в Дагестане сняли на видео

Полыхающее здание выставочного центра «Каспий Экспо» в Дагестане сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что пламя охватило большую часть здания. Вверх поднимаются густые черные клубы дыма. Также на видео сняли работу спасателей, которые поливают выставочный центр из шлангов.

По данным МЧС России, огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. К тушению пламени привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Telegram-канал Mash Gor сообщал, что пожар начался в магазине бытовой техники, после чего распространился на склад мягких игрушек.