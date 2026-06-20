Пожар на строительном рынке ликвидировали в Балашихе

Крупное возгорание произошло утром 20 июня на улице Текстильщиков, владение 18. На место оперативно прибыли подразделения «Мособлпожспаса» и федеральной противопожарной службы.

Для тушения сформировали звенья газодымозащитной службы. Спасатели работали в складских и торговых помещениях, предотвращая дальнейшее распространение огня. Группировку сил и средств усилили в связи с угрозой обрушения конструкций и сложной обстановкой на месте происшествия.

Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений возгорание удалось полностью потушить. В настоящее время оперативные службы завершают работу на месте. Причины пожара будут установлены в ходе проверки.

Соблюдение правил пожарной безопасности — важнейшая мера для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Жителей просят быть внимательными при обращении с огнем и своевременно сообщать о признаках возгорания в экстренные службы.