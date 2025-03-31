Крупный пожар в Шушарах попал на видео

В Шушарах на Новгородском проспекте произошел пожар на складе. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

«Горит база по приему металла», — рассказал очевидец.

Небо над промзоной почернело от дыма. На записи, оказавшейся в распоряжении 360tv.ru, видны огромные языки пламени и клубы дыма.

Как сообщила «Фонтанка», на открытой территории загорелся мусор. Огонь распространился на 250 квадратных метров. На месте происшествия работают спецслужбы. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее один человек погиб во время пожара в Красносельском районе Петербурга. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.