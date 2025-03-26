Один человек погиб во время пожара в Красносельском районе Петербурга

Смертельный пожар произошел в среду, 26 марта, на территории Хвойный в Красном Селе. Огонь охватил мебель и вещи в помещении кухни однокомнатной квартиры. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По информации ведомства, площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Спустя полчаса спасатели ликвидировали пламя. В тушении принимали участие 15 специалистов и три единицы техники.

В результате пострадал мужчина. Его доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, пациент скончался. Сейчас сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.