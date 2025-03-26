Один человек погиб во время пожара в Красносельском районе Петербурга

Смертельный пожар произошел в среду, 26 марта, на территории Хвойный в Красном Селе. Огонь охватил мебель и вещи в помещении кухни однокомнатной квартиры. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
По информации ведомства, площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Спустя полчаса спасатели ликвидировали пламя. В тушении принимали участие 15 специалистов и три единицы техники.
В результате пострадал мужчина. Его доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, пациент скончался. Сейчас сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
Мария Погребняк призвала мужей платить домохозяйкам по 250 тысяч рублей
«Нашел труп и забрал его паспорт». Боец ВСУ присвоил себе личность погибшего курянина
Редкую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области
Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Бесплатный онлайн-курс МГИМО проведут в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте