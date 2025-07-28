Крупный пожар в шаурмичной в Самаре сняли на видео

Двухэтажное кафе восточной кухни «Три брата» загорелось на проспекте Кирова в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники. Площадь возгорания оценивают в 250 квадратных метров. Никто не пострадал. О причинах пожара не сообщается.

Очевидец происшествия рассказал 360.ru, что огонь уже потушили.

Ранее сотрудники шашлычной в Люберцах пришли на помощь жителям квартиры, в которой начался пожар. Они по лестнице забрались через окно в горящее помещение и с помощью огнетушителей справились с огнем еще до приезда спасателей. Жительница надышалась едким дымом, ей понадобилась помощь врачей.