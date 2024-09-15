Крупный пожар в ЛНР перекинулся на территорию алюминиевого завода

МЧС: в ЛНР загорелся цех на территории алюминиевого завода

Пожар, произошедший накануне в двух населенных пунктах Луганской Народной Республики, распространился на территорию алюминиевого предприятия. Об этом РИА «Новости» рассказали в управлении МЧС России по республике.

«В районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией», — отметили в министерстве.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы.

В субботу вечером, 14 сентября, в населенных пунктах Лесное и Степное произошло возгорание. Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации огня, однако им мешали сильные порывы ветра.

Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под свой контроль и поручил членам правительства республики организовать на месте работы по выявлению пострадавших, оценке ущерба, нанесенного имуществу, а также помощи в восстановлении документов, утраченных в результате происшествия.

В начале сентября два человека погибли, трое пострадали при масштабном пожаре в ЛНР. Пожар повредил 41 частный дом, 86 построек, два барака и автомобиль. Более 30 жителей эвакуировали в пункт временного размещения.