Крупный пожар случился в автосервисе в центре Москвы

Здание автосервиса вспыхнуло в Москве на улице Переведеновская. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по столице в МАХ .

Пожар начался в одноэтажном помещении, расположенном в группе зданий. На место ЧП прибыли спасатели, они приняли все меры, чтобы оперативно потушить огонь. Сейчас пожар локализован.

По данным ТАСС, пламя распространилось на площади 500 квадратных метров. Происшествию присвоили второй ранг сложности.

Ранее во Владивостоке загорелся частный зоопарк. В зоне ЧП оказались страусы и еноты. Пламя успело охватить вольеры, но животных все равно удалось выпустить и спасти. Полностью сгорел сарай, в котором жили страусы и дом хозяев зоопарка, расположенный рядом. В результате случившегося никто не пострадал.