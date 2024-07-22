Беременных, детей и инвалидов эвакуируют из якутского села

Лесные пожары приблизились к селу Оргет в Якутии, и власти объявили частичную эвакуацию. В безопасное место вывезут детей, беременных, пенсионеров и инвалидов, сообщил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев в своем Telegram-канале .

По его информации, начавшийся 15 июля лесной пожар увеличился до 5727 гектаров. Огонь подобрался к селу Оргет, очаги возгорания заметили в шести километрах от его южной окраины. Николаев заявил, что комитет по чрезвычайным ситуациям и оперативный штаб решили провести эвакуацию.

«Женщин, инвалидов, больных респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей вывезут из села Оргет в более безопасное место», — объявил он.

К тушению пожара подключили 47 человек и пять единиц техники. Николаев заявил, что потребуется больше рабочих, потому что в сухую и ветреную погоду пожар продолжит разрастаться. Он призвал жителей присоединиться к спасателям.

В начале июля из-за природных пожаров в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. По оценке МЧС, к утру 22 июля в регионе действовали 78 возгораний на площади свыше 659 тысяч гектаров.