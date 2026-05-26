Крупный пожар разгорелся на складе в Орске

Крупный пожар произошел в Оренбургской области — на складе в Орске. Видеозапись с места ЧП попала в распоряжение 360.ru.

На кадрах видно горящую кровлю и поднимающийся в небо столб черного дыма. В пресс-службе МЧС по региону подтвердили, что на месте работают спасатели.

Пожар разгорелся на складе со вторичным сырьем по адресу Подгорная, 43б. Общая площадь возгорания составила 800 «квадратов».

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит складское помещение и мусора на открытой территории», — уточнили в МЧС.

Ликвидацией пожара занимаются порядка 40 человек и 16 единиц техники, к месту следует пожарный поезд.

Ранее дом сгорел в Омской области. В результате ЧП погибли шесть человек, в том числе четверо детей.