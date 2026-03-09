Крупный пожар разгорелся на складе в Краснодаре
Утром 9 марта крупный пожар произошел на складе в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Вспыхнул склад на улице Российской. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
К ликвидации пожара привлекли 60 специалистов и 17 единиц техники. К 07:58 по московскому времени спасателям удалось локализовать возгорание.
Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом загорелся склад с мукой. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.