Крупный пожар разгорелся на складе в Краснодаре

Утром 9 марта крупный пожар произошел на складе в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Вспыхнул склад на улице Российской. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 60 специалистов и 17 единиц техники. К 07:58 по московскому времени спасателям удалось локализовать возгорание.

Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом загорелся склад с мукой. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.