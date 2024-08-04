Крупный пожар разгорелся на складе под Архангельском

МЧС: огнеборцы локализовали пожар на складе со стройматериалами в Северодвинске

Огнеборцы локализовали крупный пожар, охвативший склад в Северодвинске под Архангельском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Северодвинске огонь охватил 3000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», — сказано в сообщении.

Тушением возгорания занимались более 40 специалистов и 12 единиц техники. В настоящий момент пожарным МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

Ведомство также уточнило, что внутри склада хранились строительные материалы.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Ростовской области, где загорелся склад автопокрышек в Азове. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, на место прибыли 90 специалистов МЧС и 27 единиц техники, а позже был направлен пожарный поезд.