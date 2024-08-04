Крупный пожар вспыхнул на складе автопокрышек в Азове
МЧС: мусор и покрышки загорелись в Азове, огонь охватил 5 тыс. кв. метров
Склад автопокрышек загорелся в Азове. О ЧП сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По последним данным, огонь охватил пять тысяч квадратных метров.
«Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ред.)», — заявил он.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что горят мусор и покрышки на открытой территории. Также в ведомстве подтвердили, что площадь возгорания достигла пяти тысяч «квадратов».
«На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники», — добавили в пресс-службе.
Ранее цех с химикатами горел в Екатеринбурге. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцем ЧП. Пламя тогда распространилось на площади в 800 квадратных метров.