Крупный пожар произошел в магазине Монина
Восьмого января, в 9:09, поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Комсомольской, 11, в поселке Монино. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Щелковского района.
«По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания размером примерно 20×20 метров, облицованного плиткой с металлической крышей», — сообщили в пресс-службе.
К 11:30 пожар удалось локализовать. Огонь охватил около 400 квадратных метров. В 11:50 открытое горение ликвидировали.
Причины возгорания пока не известны. Подробности выясняются.
Администрация Щелкова уточнила, что возгорание полностью потушили.
Ранее в Щелкове загорелось здание администрации. Спасатели эвакуировали троих человек. Обошлось без пострадавших. Пожарные локализовали возгорание на площади 140 квадратных метров.
