Крупный пожар произошел в магазине Монина

Восьмого января, в 9:09, поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Комсомольской, 11, в поселке Монино. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Щелковского района.

«По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания размером примерно 20×20 метров, облицованного плиткой с металлической крышей», — сообщили в пресс-службе.

К 11:30 пожар удалось локализовать. Огонь охватил около 400 квадратных метров. В 11:50 открытое горение ликвидировали.

Единая дежурно-диспетчерская служба Щелковского района
Фото: Единая дежурно-диспетчерская служба Щелковского района
Единая дежурно-диспетчерская служба Щелковского района
Фото: Единая дежурно-диспетчерская служба Щелковского района
Единая дежурно-диспетчерская служба Щелковского района
Фото: Единая дежурно-диспетчерская служба Щелковского района
Причины возгорания пока не известны. Подробности выясняются.

Администрация Щелкова уточнила, что возгорание полностью потушили.

Ранее в Щелкове загорелось здание администрации. Спасатели эвакуировали троих человек. Обошлось без пострадавших. Пожарные локализовали возгорание на площади 140 квадратных метров.

