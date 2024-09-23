Крупный пожар потушили в историческом здании в Китай-городе

МЧС: в Москве ликвидировали пожар в реконструируемом здании конца XIX века

В Большом Черкасском переулке в столичном районе Китай-город загорелся четырехэтажный дом, находившийся на реконструкции. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Здание конца XIX века загорелось вечером 23 сентября. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. К месту происшествия выехали 55 специалистов с 16 единицами техники.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня. В кратчайшие сроки пожар был локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Из-за возгорания городские службы закрывали на полтора часа движение автомобилей в Большом Черкасском переулке и на улице Ильинка, уточнил дептранс Москвы. К 18:29 проезд освободили.

Еще один пожар потушили в Луховицах. Система видеомониторинга засекла очаг возгорания в Белоомутском участковом лесничестве.