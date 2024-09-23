Лесной пожар потушили в Луховицах

Система видеомониторинга зафиксировала очаг возгорания на площади 0,08 гектара в Белоомутском участковом лесничестве. Оно расположено в километре от деревни Моховое городского округа Луховицы.

На место происшествия без промедления выехали шесть единиц техники и 19 сотрудников лесопожарных формирований. В результате сильного ветра площадь пожара увеличилась до 0,13 гектара. Для полной ликвидации возгорания потребовалось чуть более трех часов.

Причину пожара установили — она связана с человеческими действиями. В настоящее время продолжаются мероприятия по поиску подозреваемых в поджоге, также ведутся следственные действия. Материалы происшествия направлены в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

Представители Комлесхоза напоминают, что за поджоги предусмотрены административная и уголовная ответственность.

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