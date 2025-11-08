Крупный пожар охватил строительный склад под Екатеринбургом

Огонь вспыхнул в постройке со стройматериалами под Екатеринбургом. Пожар распространился на площади около 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Производственное здание загорелось в поселке Медном на Медной улице.

Для тушения на место прибыли 12 единиц спецтехники и 40 пожарных. Информация о пострадавших не поступала.

Специалистам удалось остановить распространение огня. Пожар локализовали.

