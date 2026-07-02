Два пожара потушили в лесах Московской области 1 июля

1 июля на территории лесного фонда Московской области обнаружили два пожара. Один очаг возгорания нашли в двух километрах от поселка городского типа Мишеронский городского округа Шатура. Его заметили специалисты Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» во время наземного патрулирования. Второй пожар обнаружили в одном километре от деревни Тимохово Богородского городского округа — о нем сообщили местные жители по телефону 112.

Информация о возгораниях была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Пожары ликвидировали 18 человек личного состава лесопожарных формирований и 11 единиц техники.

Причина пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемые в поджогах устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей, лишение свободы на срок до 10 лет.