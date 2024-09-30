Крупный ландшафтный пожар разгорелся вдоль шоссе между Батайском и Ростовом-на-Дону

Вдоль Западного шоссе между Батайском и Ростовом-на-Дону разгорается сильный ландшафтный пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

По информации в чатах стало известно, в месте возгорания расположена автозаправочная станция. Очевидцы пишут, что из-за сильного ветра огонь разгорается сильнее и к тушению привлекли пожарный вертолет.

Жителям Батайска зарево пожара видно с верхних этажей многоэтажек. Огонь полыхает на большом протяжении шоссе.

В середине сентября в Ростовской области зафиксировали более 50 крупных пожаров единовременно. Причиной назвали сильный ветер, который привел к перехлестыванию линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем местных жителей.