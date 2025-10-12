Крупный хостел в Москве закрыли из-за нарушений

Московская прокуратура приостановила работу хостела на севере столицы из-за многочисленных нарушений федерального законодательства. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Проверку в хостеле на Магистральной улице провела Савеловская межрайонная прокуратура, в ночлежке работали два юридических лица. Всего заведение могло принять до 2,5 тысячи гостей.

Прокурор возбудил 16 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц, по результатам рассмотрения которых суд решил приостановить работу хостела. Прокуратура взяла устранение нарушений под свой контроль.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад из-за жалоб на противоправные действия иностранных постояльцев хостела в Москве. Местные жители рассказывали, что мигранты часто находятся в пьяном виде и конфликтуют между собой.