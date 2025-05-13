Глава СК заинтересовался жалобами на постояльцев московского хостела

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе проверки по факту жалоб на противоправные действия постояльцев хостела в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи обратили внимание на сюжет, показанный в эфире правовой программы. Местные жители пожаловались журналистам на мигрантов, которые проживают в одном из московских хостелов. По их словам, постояльцы постоянно конфликтуют между собой и нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Представители СК организовали доследственную проверку. Ее результаты проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее военные следователи провели рейд в Наро-Фоминске. Правоохранители обратили пристальное внимание на иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.