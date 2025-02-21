Крупное ДТП с участием скорой произошло на юго-востоке Москвы

Две иномарки и машина скорой помощи столкнулись на Ферганской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, участниками ДТП стали Ford Focus, BMW и «Газель». Машина скорой помощи опрокинулась из-за столкновения.

В результате пострадали четыре человека: два фельдшера, а также водители скорой и Ford Focus. На место аварии вылетел вертолет, чтобы оперативно доставить их в больницу. Пострадавших медиков госпитализировали в НИИ Склифосовского, а водителей — в ГКБ № 15.

«В скорой пациента нет, направлялась на выезд, <…> разлива топлива нет», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее крупная авария с участием произошла на проспекте Мира в Москве. В ДТП попали три автомобиля: BMW, Hyundai и Peugeot. В результате пострадал один человек — он получил перелом ноги