Два человека получили травмы в массовом ДТП на выезде из Сарапула

Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла утром 4 марта в Сарапуле на перекрестке улиц Мира и Старого Ижевского тракта. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Удмуртской Республики.
Полицейские предварительно установили, что 56-летний мужчина за рулем машины Lada Largus при повороте налево не уступил дорогу автомобилю такси Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. От удара иномарка вылетела на ВАЗ-2110, стоящий на перекрестке.
В результате пострадал 39-летний водитель немецкой легковушки и 62-летняя пассажирка «десятки». Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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