Круизный корабль врезался в Вене в строительные леса

Круизное судно столкнулось со строительными лесами на мосту Остбанбрюкке в центре Вены. Об этом сообщил телеканал OE24 .

Полиция подтвердила, что корабль влетел в строительные конструкции на Дунае. По данным канала, в результате ЧП никто не пострадал. Серьезных повреждений на мосту не зафиксировали.

OE24 отметил, что судно принадлежит швейцарской компании и может перевозить до 190 пассажиров.

Ранее два гидроцикла столкнулись на реке Большая Невка в Санкт-Петербурге. ЧП произошло рядом с Сампсониевским мостом. Гидроциклы получили повреждения, но сами водители не пострадали.

Через несколько дней неподалеку произошла еще одна авария — между Большим Крестовским и Лазаревским мостами моторная лодка «Афалина» столкнулась с бревном и начала тонуть. В результате пострадали три находящихся на борту человека, их госпитализировали.