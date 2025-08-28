Два гидроцикла столкнулись на Большой Невке в Петербурге

На реке Большая Невка в Санкт-Петербурге произошла авария с участием двух гидроциклов. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на данные транспортной полиции.

По информации правоохранителей, судна столкнулись рядом с Сампсониевским мостом. Оба транспортных средства получили повреждения. Обошлось без пострадавших.

Предварительно, один из водителей не имел разрешения на управление гидроциклом. Проводится проверка.