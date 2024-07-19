Ангар с машинным маслом загорелся на 1200 «квадратах» в Талдоме

Крупный пожар вспыхнул на выезде из Талдома. Место ЧП окутали густые клубы дыма. По предварительным данным, возгорание возникло на предприятии по производству масел.

В региональном главке МЧС 360.ru заявили, что пожарно-спасательные подразделения выехали к месту. Вся информация уточняется, добавили в ведомстве.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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В Telegram-канале МЧС России появились данные, что специалисты ликвидируют пожар в цеху.

«В городе Талдом горит цельнометаллический ангар на 1200 квадратных метрах. В нем хранится машинное масло», — уточнили в пресс-службе.

На месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники.

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