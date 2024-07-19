Сегодня 16:44 Ангар с машинным маслом загорелся на 1200 «квадратах» в Талдоме 0 0 0 Происшествия

Пожары

МЧС РФ

Крупный пожар вспыхнул на выезде из Талдома. Место ЧП окутали густые клубы дыма. По предварительным данным, возгорание возникло на предприятии по производству масел.

В региональном главке МЧС 360.ru заявили, что пожарно-спасательные подразделения выехали к месту. Вся информация уточняется, добавили в ведомстве.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

В Telegram-канале МЧС России появились данные, что специалисты ликвидируют пожар в цеху.

«В городе Талдом горит цельнометаллический ангар на 1200 квадратных метрах. В нем хранится машинное масло», — уточнили в пресс-службе. На месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники.