Кровля многоквартирного дома загорелась в Жуковском
Сильный пожар охватил чердак и кровлю пятиэтажного дома на улице в Фрунзе в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
В ведомстве заявили, что прибывшие на место первые пожарные расчеты начали эвакуацию жителей.
«Огонь распространился по всей кровле, площадь пожара уточняется», — заявили в пресс-службе.
К тушению пожара привлекли 70 специалистов и 24 единицы техники.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что верхняя часть пятиэтажного дома охвачена сильным огнем, от которого поднимается густой черный дым.
Ярославские спасатели утром в воскресенье, 29 марта, эвакуировали из охваченного огнем трехэтажного жилого дома 68 жителей вместе с питомцами.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, при пожаре пострадал один житель, которому потребовалась госпитализация.
Охватившее 700 квадратных метров пламя спасатели оперативно потушили.