Кровля многоквартирного дома загорелась в Жуковском

Сильный пожар охватил чердак и кровлю пятиэтажного дома на улице в Фрунзе в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

К тушению пожара привлекли 70 специалистов и 24 единицы техники.

«Огонь распространился по всей кровле, площадь пожара уточняется», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что прибывшие на место первые пожарные расчеты начали эвакуацию жителей.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что верхняя часть пятиэтажного дома охвачена сильным огнем, от которого поднимается густой черный дым.

Ярославские спасатели утром в воскресенье, 29 марта, эвакуировали из охваченного огнем трехэтажного жилого дома 68 жителей вместе с питомцами.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, при пожаре пострадал один житель, которому потребовалась госпитализация.

Охватившее 700 квадратных метров пламя спасатели оперативно потушили.