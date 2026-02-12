Выходцы из России и Украины погибли от рук серийного убийцы в США
CBS: во Флориде убили шесть человек, в том числе выходцев из России и Украины
Серийный убийца во Флориде Рассел Кот застрелил шесть человек, среди них есть выходцы из России и Украины. Об этом сообщил телеканал CBS.
По информации источника, ЧП произошло в городах Саратоса и Форт-Лодердейл.
Первые две жертвы жили в Форт-Лодердейле — Бен Азизов и Лариса Блюдая. Предварительно, Кот состоял в отношениях с одной из жертв, которая была связана с погибшими в Сарасоте.
В Саратосе погибли Ярослав Блюдой, Анатолий Йоффе, Флорита Столяр и Ольга Грейнерт. Мотивы нападения на них неизвестны. РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети уточнило, что Йоффе родился в Санкт-Петербурге, а Столяр — в Днепропетровске.
Тело подозреваемого обнаружили рядом с четырьмя последними жертвами. Предположительно, он покончил с собой.
Ранее жертвами стрельбы на открытой вечеринке в Калифорнии стали четыре человека.