Кровавый кошмар в Подмосковье сняли на видео. Школьник на багги протаранил людей

Подросток на багги сбил двух женщин в подмосковном Тучкове

В Тучкове 13-летний подросток без водительских прав сбил двух женщин на привокзальной площади. Видео с места происшествия распространила пресс-служба полиции Московской области.

Предварительно, мальчик за рулем багги набрал большую скорость и не справился с управлением. Никаких прав у 13-летнего подростка не было.

Машина протаранила людей у привокзальной площади, они ждали автобус. В результате происшествия пострадали 64-летняя женщина и 19-летняя девушка — ее пришлось отправить в реанимацию.

Судя по опубликованным полицией фото, после столкновения багги загорелся. Пластик на его внешней облицовке расплавился.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По результатам проверки власти примут процессуальное решение.

