Кровавый кошмар в Китае. Число погибших растет, спасатели ищут сотни пропавших

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга достигло 94

Огонь второй день продолжает разрушать огромный жилой комплекс Wang Fuk Court в районе Тай По на севере Гонконга. На момент утреннего брифинга местных властей подтверждена гибель как минимум 94 человек — это один из самых смертоносных пожаров в новейшей истории региона, сообщило Associated Press .

Пожар начался накануне во второй половине дня и стремительно охватил семь из восьми высоток, где проживают тысячи людей.

По данным спасателей, огонь вспыхнул на внешних строительных лесах и сетке, после чего перекинулся внутрь зданий и по верхним этажам начал распространяться «исключительно быстро».

Замдиректора пожарной службы Дерек Армстронг Чан рассказал, что внутри ряда квартир до сих пор остаются очаги огня, а спасатели продолжают обходить все помещения.

В темных коридорах и задымленных комнатах работают группы с фонарями — им необходимо убедиться, что в квартирах не осталось заблокированных людей.

Ситуация с пропавшими остается неопределенной. Накануне глава администрации Гонконга Джон Ли заявил, что контакт потерян с 279 жильцами.

Свежие данные власти не сообщали. Видео очевидцев показывали, как пламя в некоторых башнях продолжает выбиваться наружу даже спустя сутки после начала пожара.

В больницы доставили более 70 пострадавших, среди них 11 пожарных. Около 900 человек провели ночь во временных убежищах.

Расследование уже привело к первым задержаниям. Полиция арестовала трех мужчин, руководителей и консультанта строительной компании, занимавшейся ремонтом комплекса.

Их подозревают в халатности, которая могла привести к столь быстрому распространению огня. По версии следствия, часть материалов на фасадах могла не соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Также следователи изучают пластиковые панели, обнаруженные в лифтовых зонах одной из башен. Панели оказались легковоспламеняющимися. Власти намерены выяснить, зачем их установили и кто несет ответственность.