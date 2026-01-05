Кровь вмешало в асфальт. Кошмарное ДТП с подростками произошло в Москве

Подростки на Lada протаранили грузовик в Москве

Двое подростков на Lada на полном ходу выскочили из двора прямо перед тяжелым грузовиком FAW. Об этом 360.ru рассказали свидетели аварии.

По их словам, водитель манипулятора до последнего пытался спасти ситуацию: когда легковушка внезапно вылетела на главную дорогу, он резко крутанул руль влево.

Уйти от удара полностью не удалось — многотонная машина зацепила правую сторону Lada.

За рулем легковушки сидел парень-подросток, а рядом с ним — его сверстница. Девушка получила травмы, врачи скорой помощи сразу погрузили ее в реанимобиль.

Пострадавшую экстренно отвезли в Тушинскую городскую клиническую больницу. В каком она состоянии, пока неизвестно.

