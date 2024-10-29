Кроссовер впечатал человека в разбитую фуру под Новосибирском. Мужчина выжил
ГАИ: кроссовер сбил пешехода под Новосибирском, пострадали два человека
Кроссовер на полной скорости впечатал пешехода в уже попавшую в ДТП фуру под Новосибирском, сообщил сайт ngs.ru. В пресс-служба ГАИ изданию рассказали, что мужчина чудом выжил — сейчас он находится в больнице.
В Барабинском районе столкнулись минимум два грузовика. Возле одного из них стояли двое мужчин — в этот момент одного из них на полной скорости сбил кроссовер «Черри Тигго». Он впечатал пешехода в фуру и отскочил от удара.
«После наезда на пешехода, автомобиль „Черри“ совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем КамАЗ, с последующим съездом в кювет», — уточнили в ГАИ.
Там добавили, что травмы получили тот самый пешеход и водитель кроссовера. Медики оказывают им помощь.
Днем 24 октября в Омской области столкнулись девять автомобилей — две легковушки и семь грузовиков. В результате аварии три человека получили травмы.