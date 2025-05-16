Кронштадтский педофил пожаловался на жертву в полицию и выдал сам себя

Mash: педофил из Кронштадта случайно выдал себя, пожаловавшись полиции на жертву

Кронштадтский педофил случайно выдал себя. Он обратился в полицию после того, как жертва брызнула ему в лицо из перцового баллончика. Подробности сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Мужчина пожаловался на нападение. Он рассказал, что к нему на улице подбежали, попытались отобрать телефон и распылили баллончик в лицо. Полицейские быстро задержали подозреваемого, который все объяснил.

«По его словам, с 2021-го по 2024-й пострадавший от перца насиловал его в кронштадтских заброшках — за небольшую плату фоткал и снимал процесс. Поэтому 18-летний молодой человек захотел раз и навсегда стереть темное прошлое», — написали авторы публикации.

Подозреваемого задержали и завели дело по статье о сексуальном насилии. Сейчас следствие проводит проверку.

Ранее силовики задержали безработного жителя поселка Большой Чекмак по подозрению в домогательствах к 14-летней школьнице. Мужчина четыре дня подряд напивался и приставал к девочке, трогая в интимных местах.