Подозреваемого в домогательствах к школьнице задержали в Татарстане

Силовики Татарстана задержали безработного жителя поселка Большой Чекмак по подозрению в домогательствах к 14-летней школьнице. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание KazanFirst .

По словам собеседников журналистов, на протяжении четырех дней мужчина напивался и приставал к девочке, трогая ее за интимные места.

В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Криминалисты возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

В начале апреля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что ученица восьмого класса школы в Санкт-Петербурге стала жертвой интернет-педофила, который прикинулся школьницей, чтобы втереться в доверие к девочке по переписке. В ходе общения мужчина пытался выманить у школьницы интимные фотографии, угрожая подкинуть наркотики.