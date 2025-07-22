Крокодилы растерзали упавшего в канал мексиканского подростка

Хищники разорвали подростка на части, когда тот упал в канал. Рядом с пострадавшим находились его родственники, но им не удалось его спасти.

По словам очевидцев, крокодилы напали на мальчика, а затем утащили его тело в болото. Поиском останков школьника занимаются спасатели.

Ранее нападение крокодила на человека произошло в Зимбабве. Хищник набросился на рыбака на реке Замбези и откусил ему ноги и левую руку. Пострадавший выжил, но признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.

Мужчина рассказал, что знал о крокодилах в реке, но в качестве защиты забросил сеть в месте неподалеку от группы слонов — он посчитал, что таким образом можно защититься от опасной рептилии. Когда на него напал хищник, он перестал верить в эту примету. Рыбак добавил, что крокодил появился как будто из ниоткуда.