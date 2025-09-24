Крокодил утащил под воду рыбачку и частично обглодал ее тело

В Индии крокодил напал на женщину, когда та ловила рыбу у реки Гобари. Ее полуобглоданное тело нашли на берегу, сообщило издание Times of India .

Хищник напал на 37-летнюю Лакшми Далей из деревни Сунити, расположенной рядом с национальным парком Бхитарканика. Когда она ловила рыбу, крокодил набросился на нее и утащил в воду.

Местные жители, лесничие и сотрудники пожарной службы организовали поисковую операцию. Изуродованные останки женщины обнаружили на следующий день.

У женщины остались муж и трое дочерей. Власти выплатят им 10 миллионов рупий (более девяти миллионов рублей) в качестве компенсации.

«Мы не считаем, что крокодилы представляют угрозу для общественной безопасности, если люди не заходят в воду, но, если они заходят в воду, их безопасность не может быть гарантирована», — заявил лесничий округа Махакалапада Сантану Кумар Далей.

Он также отметил, что это уже 13-е нападение крокодила с летальным исходом в этом районе за последние два года.

Ранее в Малайзии крокодил откусил голову 80-летнему купальщику.